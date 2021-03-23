Гинцбург прокомментировал возможность ревакцинации «Спутником V»

Повторная вакцинация препаратом «Спутник V» возможна и может быть более эффективной, чем первичная. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Данные целого ряда научных исследований, проведённых как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов», — приводит ТАСС его заявление.

По словам Гинцбурга, специалисты доказали возможность повторной вакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену.

«Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», — добавил он.

В центре Гамалеи также заявили, что «утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации вакциной «Спутник V» не имеют под собой научной основы и являются дезинформацией».

«Важно отметить, что Роспотребнадзор оперативно выпустил уточнение на этот счёт, исправив крайне некорректное заявление представителя ЦНИИ эпидемиологии. Наши исследования показали, что ревакцинация «Спутником» не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации. Ревакцинация приводит к высокому иммунному ответу, и иммунитет к вектору на основе аденовируса человека не может быть ограничительным фактором», — говорится в сообщении.

22 марта президент России Владимир Путин рассказал, что уже 6,3 млн россиян сделали прививку от COVID-19 одним компонентом, из них полностью процесс прошли 4,3 млн человек.