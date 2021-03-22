«Одной из трёх наших вакцин»: Путин 23 марта сделает прививку от COVID-19

Во вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, для вакцинации будет использован один из трёх отечественных препаратов против COVID-19, зарегистрированных в РФ. Наряду с этим российский лидер заявил, что задача номер один для властей заключается в защите населения от коронавирусной «заразы». Путин также рассказал, что уже 6,3 млн россиян сделали прививку от COVID-19 одним компонентом, из них полностью процесс прошли 4,3 млн человек.

Во вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по вопросам наращивания производства вакцин и проведения вакцинации против COVID-19 в России.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал Путин.

Он добавил, что разработанные в России вакцины от COVID-19 безопасны и эффективны, а аналогичные иностранные препараты не могут похвастать столько же высокой степенью защиты.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин сделает прививку одной из трёх отечественных вакцин, которые уже зарегистрированы в стране. Речь идёт о разработанном в НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутнике V», вакцине «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора и препарате «КовиВак», созданном Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

«Все хорошие и надёжные», — заметил Песков.

При этом в день вакцинации, по словам официального представителя Кремля, Путин «будет работать».

Напомним, что вопрос о том, когда глава государства привьётся от коронавируса, поднимался в ходе большой пресс-конференции. Тогда Владимир Путин указывал, что вакцинируется, когда это станет возможным для его возрастной группы.

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне, и до таких, как я, вакцины пока не добрались», — говорил президент.

После того как Минздрав одобрил применение «Спутника V» для людей старше 60 лет, Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса «в обозримой перспективе».

Ситуация с COVID-19 в России

Глава государства в ходе совещания выразил благодарность сотрудникам всей системы здравоохранения, в частности научно-исследовательских учреждений, поскольку благодаря их эффективной работе ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется.

Владимир Путин отметил, что в России прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали уже 6,3 млн человек, из них 4,3 млн россиян прошли процесс вакцинации полностью, получив оба компонента.

При этом он указал на «крайнюю важность» наращивания темпов вакцинации в России, подчеркнув, что весь процесс «должен быть максимально доступным и удобным» для граждан, особенно для лиц старшего возраста: «Нам нужно во что бы то ни стало добиться этой цели, добиться того, чтобы коллективный иммунитет у нас был создан».

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, коллективный иммунитет в России может сформироваться к июлю или августу.

«По оценкам, для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны. Для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины. Все возможности, ресурсы для изготовления таких объёмов у нас есть, — сказал Путин. — Уже пущено в гражданский оборот 8,9 млн полных комплектов вакцины «Спутник V» и более 115 тыс. комплектов «ЭпиВакКороны».

Президент России также обратился к участникам совещания, подчеркнув, что для властей вакцинация населения страны, защита людей «от этой заразы» — это задача номер один.

В завершение совещания Владимир Путин поручил подготовить предложения о государственных наградах и материальном поощрении всех отечественных учёных, работавших над созданием вакцин от коронавируса.

«Мы не можем показать сейчас всех, это просто технологически очень сложно, но я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан поблагодарить всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно её решили», — констатировал он.

Новые исследования

В ходе совещания директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ведётся разработка различных модификаций вакцины «Спутник V», которые будут нацелены на различные группы населения.

В частности, до конца 2021 года НИЦЭМ имени Гамалеи планирует завершить испытания «Спутника V» в виде капель для носа. Эта форма препарата будет предназначена для детей младшего возраста (до 3—4 лет). По его словам, первые результаты свидетельствуют о том, что интраназальная форма «совершенно лишена побочных эффектов».

Кроме того, исследование однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» среди детей будет начато после регистрации для применения среди взрослых: «Вакцинация детского населения — это тоже проблема, которая в ближайшее время встанет или уже встала перед каждой страной и перед мировым сообществом».

Гинцбург также отметил, какие цели преследуют разработчики, создавая «Спутник Лайт». Этот препарат не призван заменить «Спутник V».

«Он («Спутник Лайт». — RT) создаётся фактически для быстрой вакцинации населения, а также даёт возможность использовать препарат для вакцинации переболевших, у которых уже есть определённый иммунитет к COVID-19, но его надо поднять», — заметил директор НИЦЭМ имени Гамалеи.

В свою очередь, председатель совета директоров фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик рассчитывает, что «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в апреле-мае.

При этом ГНЦ ВБ «Вектор» также разрабатывает интраназальную форму вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

Отношение к российской вакцине за рубежом

Успех российских учёных и специалистов признали за рубежом, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что, несмотря на умышленную дискредитацию и информационные вбросы, активно растёт география использования вакцины «Спутник V».

«Интерес к нашей вакцине проявляют всё больше государств по всему миру. Разрешение на её применение на своей территории уже выдали 55 стран, — подчеркнул президент. — Итак, это 55 стран, в которых проживает в общей сложности 1,4 млрд человек».

Кроме того, глава государства заявил, что негативные заявления представителей Европейского союза относительно российской вакцины заставляют задуматься о том, что чиновники отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан ЕС.

«Но вызывает удивление, что прямо перед нашей с вами встречей, как мне доложили, прямо сейчас один из ответственных работников Еврокомиссии заявил, что, как он сказал, «нам «Спутник V» не нужен». Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем», — подчеркнул Путин.

На этом фоне пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил возможности использования «Спутника V».

Помимо этого, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что одна из американских компаний, возможно, нарушила патентные права на разработку центра имени Гамалеи.

«Мы уведомили эту компанию, хотим начать диалог. Мы не будем просить с них никаких средств в момент пандемии, но, безусловно, мы будем относиться серьёзно к защите наших интеллектуальных прав», — пояснил глава РФПИ.