«Политическая атака»: глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за позиции по вакцине «Спутник V»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не придавать идеологический характер использованию вакцин от коронавирусной инфекции. В эфире RT министр рассказал, что страна подверглась «крупномасштабной политической атаке» из-за позиции по поводу вакцины «Спутник V». Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас всё больше западноевропейских лидеров открыто говорят о необходимости добавить «Спутник V» в список одобренных препаратов.

Венгрия подверглась «крупномасштабной политической атаке» из-за вакцины «Спутник V». Об этом в беседе с RT заявил глава МИД страны Петер Сийярто. При этом министр обратил внимание, что тех, кто выражал недовольство использованием «Спутника V», не интересовало мнение учёных и эффективность вакцины.

«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того, чтобы смотреть только на запад», — сообщил глава МИД.

Сийярто подчеркнул, что большая ошибка, которую допустили в ряде стран Европы, заключалась в том, что вопросу вакцинации придали идеологический характер.

Глава МИД Венгрии рассказал о позиции страны по вакцине «Спутник V»

«Сейчас всё больше и больше западноевропейских лидеров открыто говорят о необходимости добавить «Спутник V» в список одобренных вакцин», — рассказал он.

При этом министр высказал мнение, что стратегия закупок вакцин, которой придерживается Брюссель, потерпела неудачу, поскольку, несмотря на ожидания, препаратов поступает гораздо меньше и это происходит намного медленнее, чем было заявлено.

Сам Петер Сийярто 20 марта заявил, что сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». 7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российский препарат на территории страны.

4 марта пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций сообщила, что комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

При этом некоторые западные политики высказывались против применения «Спутника V» в регионе. К примеру, госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что решение некоторых стран использовать российскую или китайскую вакцину в индивидуальном порядке, без общего согласования внутри ЕС «создаёт проблему солидарности, а также санитарную проблему». Никаких доказательств подобного утверждения Бон не привёл.

Также в начале февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия и Китай якобы пытаются использовать разработанные ими вакцины от коронавируса для достижения дипломатических целей.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные заявления печальными, а президент Владимир Путин позже отметил, что против России ведётся «целенаправленная информационная кампания с бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», куда входят и попытки поставить под сомнение достижения в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. При этом вначале препарат подвергся критике ряда западных экспертов, которые заявили, что российская сторона якобы поспешила с регистрацией, не проведя необходимых исследований в полном объёме. Однако позже отношение к препарату изменилось.

В частности, в ноябре Иэн Джонс, профессор вирусологии в Университете Рединга, и Стивен Эванс, профессор фармакоэпидемиологии в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, в интервью CBC положительно оценили российскую вакцину.

«Имеющиеся данные позволяют заключить, что вакцина в достаточной степени эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что наблюдается на примере других вакцин, поскольку по-настоящему важный вывод для учёных-медиков по всему миру таков: с этой болезнью (COVID-19. — RT) можно бороться с помощью вакцин», — заявил Стивен Эванс.

В декабре в разговоре с RT глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что те, кто критикует российскую вакцину, зачастую делают это в силу незнания всех фактов. По его словам, самая «воинствующая» критика бывает обусловлена конкуренцией и геополитическими причинами.

2 февраля 2021 года один из наиболее уважаемых медицинских журналов мира The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины, которые подтвердили её безопасность и высокую эффективность на уровне 91,6%.

По последним данным РФПИ, применение «Спутника V» одобрили уже более 50 государства с общим населением свыше 1,4 млрд человек.

19 марта канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги заявили о готовности на национальном уровне принять решение о применении российской вакцины, если препарат не будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств. Также за скорейшее одобрение применения «Спутника V» в Германии высказался премьер Баварии Маркус Зёдер.

Кроме того, австрийский канцлер Себастьян Курц призвал EMA как можно быстрее зарегистрировать для применения в Европе российскую и «все безопасные вакцины», отметив, что «чем больше вакцин, тем лучше».