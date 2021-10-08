Россия направила в ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19

Минздрав России направил в представительство Евросоюза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Отмечается, что сотрудник представительства подтвердил их получение 30 сентября.

Уточняется, что в настоящий момент также идёт согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации вакцины «Спутник V».

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью РБК заявил, что Россия якобы не предоставила Еврокомиссии документы, которые необходимы для взаимного признания ковид-сертификатов.







