Россия направила в ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19
- © Павел Бедняков
- РИА Новости
«По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.
Отмечается, что сотрудник представительства подтвердил их получение 30 сентября.
Уточняется, что в настоящий момент также идёт согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации вакцины «Спутник V».
Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью РБК заявил, что Россия якобы не предоставила Еврокомиссии документы, которые необходимы для взаимного признания ковид-сертификатов.