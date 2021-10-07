В РФПИ выразили уверенность в одобрении вакцины «Спутник V» со стороны ВОЗ
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«У нас нет сомнений относительно одобрения со стороны ВОЗ», — цитирует РИА Новости слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о «Спутнике V» на конференции Bloomberg Invest Global.
Как он отметил, в фонде верят, что в октябре состоится визит представителей ВОЗ в Россию.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.