Глава РФПИ рассказал о планах производства «Спутника V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на конференции Bloomberg Invest Global рассказал о планах производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Мы наращиваем существенно производство... Мы будем производить более 100 млн доз, включая «Спутник Лайт», в октябре. Мы будем увеличивать производство в ноябре, и к ноябрю более 50% «Спутника V» и «Спутника Лайт» будет производиться за пределами России», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Ранее пресс-служба президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева сообщала, что запущено совместное производство вакцины «Спутник V» Узбекистаном и Россией.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.