Скончались 968 человек: в России зафиксирован новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки было выявлено 29 362 новых случая коронавируса, из них наибольшее число — в Москве (6001) и Санкт-Петербурге (2717). За это время 968 пациентов скончались — это новый суточный антирекорд смертности от COVID-19 в стране с начала пандемии. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что вакцинация — важнейшее мероприятие по снижению смертности от коронавируса, полностью её прошли уже 42,2 млн человек.

В России за прошедшие сутки было выявлено 29 362 новых случая коронавируса, из них наибольшее число — в Москве (6001), Санкт-Петербурге (2717) и Московской области (1689).

За это время полностью выздоровели 21 049 человек, 968 пациентов скончались — это новый суточный антирекорд смертности от COVID-19 в России с начала пандемии.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 746 718. С начала пандемии в России выздоровели 6 840 845 пациентов, 215 453 человека скончались.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране уже было проведено более 196,2 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

Как рассказала накануне вице-премьер Татьяна Голикова, в стране 42,2 млн человек уже прошли полный курс вакцинации.

«На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинировано 42,4 млн человек, вакцинировано повторно 2,1 млн человек», — приводит её слова ТАСС.

Вместе с тем она напомнила, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России необходимо привить не менее 80% взрослых, то есть более 90 млн человек, а также ревакцинировать 7,6 млн россиян, которые привились или переболели более полугода назад.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Вице-премьер добавила, что в России 81,7% прироста смертности в августе приходится на смертность от коронавирусной инфекции. По словам Голиковой, в сентябре в стране смертность оказалась ниже, чем в августе.

«По оперативным данным сентября текущего года, по сравнению с августом текущего года смертность снизилась на 6,1%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — сообщила она.

Голикова подчеркнула, что вакцинация — важнейшее мероприятие по снижению смертности от коронавируса.

Меры по борьбе с коронавирусом в регионах

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя распространение коронавируса в России, отметил, что у региональных властей есть полномочия принимать свои меры по борьбе с COVID-19, исходя из эпидемиологической ситуации.

4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России «крайне напряжённая». Она сообщила, что в целом уровень заболеваемости COVID-19 растёт в 67 субъектах РФ, в пяти продолжается снижение, а ещё в 13 — отсутствует значимая динамика.

На этом фоне ряд регионов РФ сообщил об ужесточении введённых из-за пандемии ограничительных мер.

Так, в Смоленской области расширили обязательную вакцинацию от COVID-19 в ряде сфер — торговли, услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, и других — с 60 до 80%. Главный санитарный врач по области Лариса Сидоренкова отметила, что мера связана с ростом числа заражений COVID-19 в регионе, прежде всего среди трудоспособного населения.

В Республике Мордовия с 15 октября жители смогут посещать спортивные и культурные учреждения, а также заведения общепита только при предъявлении QR-кода или сертификата о вакцинации. В региональном оперштабе уточнили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике остаётся сложной.

В Воронежской области из-за роста заболеваемости коронавирусом с 9 октября закрывают концертные площадки, ярмарки и вещевые рынки, а также запрещают посещение зрителями спортивных мероприятий. Кроме того, с 11 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Рост заболеваемости COVID-19 также наблюдается в Саратовской области. В связи с этим власти региона с 11 по 24 октября вводят запрет на курение кальянов в общественных местах в ночное время. В области также продлевается запрет на деятельность детских игровых площадок и игровых комнат для детей в торговых центрах.

В Костромской области для жителей и гостей региона будет введено использование QR-кодов при посещении общественных мест, таких как театры, цирк, филармония, концертные организации, кинотеатры, спортивные объекты, фитнес-залы, танцевальные студии, бассейны, предприятия общественного питания.

«С 15 октября по 1 декабря 2021 года граждане старше 18 лет смогут посещать данные учреждения только при наличии сертификатов о вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённую болезнь при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев», — говорится в сообщении администрации региона.