«Не видим никаких препятствий»: Мурашко заявил об отсутствии барьеров для регистрации «Спутника V» в ВОЗ
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что к настоящему времени устранены все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения. Министр рассказал об этом журналистам в ходе брифинга в Женеве, подводя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
«Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — сказал Мурашко, уточнив, что компании, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, предстоит ещё несколько административных процедур.
«Все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — добавил он.
В свою очередь, Гебрейесус поблагодарил Мурашко за визит, назвав встречу в Женеве конструктивной. Он написал об этом в Twitter, отметив, что на встрече также обсуждались новые инициативы ВОЗ, включая создание Центра сбора данных о пандемиях и эпидемиях.
Cпаси́бо, Mikhail Murashko, #Russia Health Minister, for your visit and constructive meeting about the new @WHO initiatives such as: #WHOAcademy, BioHub, and Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlin, as well the WHO Emergency Use Listing process for #COVID19 vaccines. pic.twitter.com/sC1JLqSZuR— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 1, 2021
Кроме того, Мурашко рассказал, что в субботу, 2 октября, представители России и США обсудили в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.
«Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 — это разные процессы», — приводит ТАСС его слова. Министр добавил, что диалог по этому направлению будет продолжен.
Накануне помощник Мурашко рассказал, что тот прибыл в Женеву для участия в неформальной встрече членов исполнительного комитета ВОЗ. В частности, сообщалось, что планируется провести ряд встреч «для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения».
Замглавы российского МИД Александр Грушко в беседе с журналистами заявил: «Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а соображения конкуренции, необходимость объединения усилий».
«Самое главное — облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, свободно передвигаться, работать, и в этом смысле мы рассчитываем на то, что процесс завершится сертификацией наших вакцин и в рамках ВОЗ, и EMA — соответствующим агентством Евросоюза», — подчеркнул дипломат.
Статистика заболеваемости в России
За прошедшие сутки в России выявлено 25 219 случаев коронавируса, а 17 852 человека полностью выздоровели. 886 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний. С начала пандемии в РФ диагноз был подтверждён у 7 560 767 человек, из них полностью выздоровели 6 710 574. Количество летальных исходов за всё время достигло 209 028.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 192,7 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 562 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,31 млн человек.
По данным оперштаба, в Москве за сутки выявлено 4032 новых случая заболевания коронавирусом, 1031 человек госпитализирован, скончались 67 пациентов. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 363 человека.
Значительное число заболевших за минувшие сутки также было выявлено в Санкт-Петербурге (2494), Московской (1483), Самарской (614), Воронежской (589), Нижегородской (581) и Свердловской (539) областях, Пермском крае (512), Ростовской области (501), а также республиках Башкортостан (496) и Крым (409).
На этом фоне некоторые эксперты призывают увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима в общественных местах. Как полагает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, Россия «отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом».
«В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Нужно вести санпросветработу... Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах», — заявил он.
Как отметил Исаев, масочный режим доказал свою эффективность ещё в начале 2020 года в Юго-Восточной Азии. По его словам, это одна из самых действенных мер, которая должна жёстко соблюдаться.