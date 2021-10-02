«Не видим никаких препятствий»: Мурашко заявил об отсутствии барьеров для регистрации «Спутника V» в ВОЗ

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сняты все барьеры, препятствовавшие регистрации вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения. По его словам, компании, которая занимается регистрацией препарата, предстоит пройти ещё несколько административных процедур. Министр рассказал об этом по итогам встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. В свою очередь, замглавы МИД Александр Грушко выразил мнение, что в вопросе признания вакцин в мире возобладают не политические соображения, а необходимость объединения усилий для победы над пандемией.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что к настоящему времени устранены все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения. Министр рассказал об этом журналистам в ходе брифинга в Женеве, подводя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

«Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — сказал Мурашко, уточнив, что компании, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, предстоит ещё несколько административных процедур.

«Все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — добавил он.

В свою очередь, Гебрейесус поблагодарил Мурашко за визит, назвав встречу в Женеве конструктивной. Он написал об этом в Twitter, отметив, что на встрече также обсуждались новые инициативы ВОЗ, включая создание Центра сбора данных о пандемиях и эпидемиях.

Cпаси́бо, Mikhail Murashko, #Russia Health Minister, for your visit and constructive meeting about the new @WHO initiatives such as: #WHOAcademy, BioHub, and Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlin, as well the WHO Emergency Use Listing process for #COVID19 vaccines. pic.twitter.com/sC1JLqSZuR — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 1, 2021

Кроме того, Мурашко рассказал, что в субботу, 2 октября, представители России и США обсудили в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.

«Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 — это разные процессы», — приводит ТАСС его слова. Министр добавил, что диалог по этому направлению будет продолжен.

Накануне помощник Мурашко рассказал, что тот прибыл в Женеву для участия в неформальной встрече членов исполнительного комитета ВОЗ. В частности, сообщалось, что планируется провести ряд встреч «для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения».

Замглавы российского МИД Александр Грушко в беседе с журналистами заявил: «Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а соображения конкуренции, необходимость объединения усилий».

«Самое главное — облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, свободно передвигаться, работать, и в этом смысле мы рассчитываем на то, что процесс завершится сертификацией наших вакцин и в рамках ВОЗ, и EMA — соответствующим агентством Евросоюза», — подчеркнул дипломат.

Статистика заболеваемости в России

За прошедшие сутки в России выявлено 25 219 случаев коронавируса, а 17 852 человека полностью выздоровели. 886 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний. С начала пандемии в РФ диагноз был подтверждён у 7 560 767 человек, из них полностью выздоровели 6 710 574. Количество летальных исходов за всё время достигло 209 028.

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По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 192,7 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 562 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,31 млн человек.

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявлено 4032 новых случая заболевания коронавирусом, 1031 человек госпитализирован, скончались 67 пациентов. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 363 человека.

Значительное число заболевших за минувшие сутки также было выявлено в Санкт-Петербурге (2494), Московской (1483), Самарской (614), Воронежской (589), Нижегородской (581) и Свердловской (539) областях, Пермском крае (512), Ростовской области (501), а также республиках Башкортостан (496) и Крым (409).

На этом фоне некоторые эксперты призывают увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима в общественных местах. Как полагает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, Россия «отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом».

«В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Нужно вести санпросветработу... Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах», — заявил он.

Как отметил Исаев, масочный режим доказал свою эффективность ещё в начале 2020 года в Юго-Восточной Азии. По его словам, это одна из самых действенных мер, которая должна жёстко соблюдаться.