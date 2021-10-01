«Локдаун объявлять не будем»: власти России рассказали о возможности введения нового карантина

Планов по объявлению в России локдауна нет, заявила глава оперштаба вице-премьер Татьяна Голикова. При этом Дмитрий Песков отметил, что текущая ситуация с COVID-19 в стране является «плохой и вызывающей беспокойство», но на данный момент решения по принятию коронавирусных ограничений находятся на усмотрении региональных властей. Между тем в России четвёртый день подряд обновляется суточный антирекорд по числу летальных исходов — 887. За прошедшие 24 часа в стране выявлено 24 522 новых заболевших COVID-19 — максимум с 19 июля.

За прошедшие сутки в России выявлено 24 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией (максимальный показатель с 19 июля), полностью выздоровели 19 955 человек. Также зафиксировано 887 летальных исходов — четвёртый день подряд в РФ обновляется максимальное число смертей от COVID-19 с начала пандемии.

Наибольшее количество эпизодов COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и в Подмосковье (1339), а также в Самарской (615), Воронежской (581), Нижегородской (572) и Свердловской (533) областях.

Всего в стране выявлено 7 535 548 случаев инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели 6 692 722 человека. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса, и сопутствующих заболеваний скончались 208 142 человека.

По данным Роспотребнадзора, за всё время выполнено свыше 192,1 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 579 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,3 млн человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о прогрессирующей динамике инфицирования и смертности от COVID-19, в очередной раз напомнил, что российские власти пока не рассматривают возможность локдауна на федеральном уровне. Аналогичным образом высказалась и вице-премьер Татьяна Голикова, являющаяся главой оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. «Локдаун объявлять не будем», — цитирует её РИА Новости.

Татьяна Голикова также отметила, что в российских регионах запасов вакцин хватит как минимум на месяц. По её мнению, коллективного иммунитета в России удастся достигнуть, когда каждый будет заботиться о себе и близких.

В июле власти поставили цель по достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80% населения к 1 ноября. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцин от COVID-19 в России привиты уже более 49 млн человек, полный курс прошли свыше 40 млн человек.

Между тем Дмитрий Песков назвал «плохой и вызывающей беспокойство» текущую динамику по показателям, связанным с коронавирусной инфекцией. По его словам, в данный момент ограничительные меры принимаются на уровне региональных властей, а в Кремле будут наблюдать за дальнейшим развитием эпидемиологической обстановки.

«Каждый регион принимает решения самостоятельно, эти меры не статичны — могут сокращаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, как будут меняться цифры дальше, как будет меняться загрузка коек», — подчеркнул он.

В то же время губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. С 5 октября в регионе должны быть привиты жители, оказывающие услуги населению в сфере образования и обслуживания, а также муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Пресс-секретарь президента также призвал не сравнивать текущую ситуацию с той, что была весной 2020 года, когда начиналась пандемия COVID-19: «Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная».

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, подъём заболеваемости коронавирусом в России продлится до середины или до конца декабря. Он полагает, что в целом эта волна COVID-19 (рост, стабилизация и снижение заболеваемости) займёт пять-шесть месяцев, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов отметил, что в России в данный момент люди плохо соблюдают масочный режим, что становится причиной роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Год назад жёсткие меры были, но заболеваемость была существенно ниже, чем сейчас. Сейчас заболеваемость выше, но как-то люди маски не носят... Среди тех, кто заболел, смертность в целом 3—4%, а среди тех, кто вакцинировался, смертности нет. Люди должны понимать эту ситуацию и себя предохранять», — заметил он.

Коронавирусная инфекция при взаимодействии с гриппом может изменять иммунную систему, что станет причиной более тяжёлого течения лёгкого инфекционного заболевания, также заявил заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов, ссылаясь на проведённые исследования.

«Это опасный симптом, потому что мы знаем, что коронавирус размножается и микширует с другими вирусами. Возможно, что те вирусы, которые у нас вызывали лёгкие заболевания, под действием коронавируса и под его влиянием на иммунную систему человека изменяют ход даже известных для нас вирусов, которыми мы раньше либо переболевали на ходу, либо вообще не замечали их», — заметил он.