«Уже к третьим-четвёртым суткам»: глава Минздрава заявил об ускорившемся поражении лёгких при COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что распространение коронавирусной инфекции стало более быстрым, а у заболевших COVID-19 появился ряд новых симптомов, в том числе кишечные проявления. Он также подчеркнул, что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться примерно в два раза быстрее. Вместе с тем Мурашко напомнил, что инфицирование коронавирусом отмечается лишь у 2,5% привитых граждан, при этом заболевание они переносят намного легче.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что распространение коронавирусной инфекции стало более быстрым, а у заболевших COVID-19 появился ряд новых симптомов.

«Отмечаются иногда и какие-то кишечные проявления, чаще проявления, сходные с ангиной, и ряд других», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Кроме того, министр подчеркнул, что поражение лёгких при коронавирусе стало развиваться примерно в два раза быстрее.

«Если раньше мы видели, что поражение лёгких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение лёгких может возникать уже к третьим-четвёртым суткам»,— сказал Мурашко.

Он также напомнил, что инфицирование коронавирусом отмечается лишь у 2,5% привитых граждан, при этом заболевание вакцинированные люди переносят намного легче.

«Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения... Это в большинстве своём лёгкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требуется даже госпитализация», — подчеркнул министр.

Глава Минздрава также призвал россиян сделать прививку от коронавируса до осени, когда начнётся сезон гриппа. Кроме того, он отметил, что вакцинация в закрытых коллективах предотвращает тяжёлые осложнения, в том числе смертельно опасные, особенно для людей из групп риска.

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Напомним, россияне могут сделать прививку от коронавируса одной из зарегистрированных в стране вакцин — это «Спутник V» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», «КовиВак», разработанная центром им. М.П. Чумакова, и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

В столичном центре вакцинации в Гостином Дворе за две недели его работы прививку против коронавирусной инфекции сделали 42 тыс. человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития Москвы.

«Открытие этого центра ровно две недели назад способствовало повышению доступности и удобства вакцинации для москвичей на фоне повышенного спроса, возникшего в последнее время. За время работы центра здесь сделали прививку от COVID-19 уже 42 тыс. жителей столицы», — говорится в сообщении.

При этом в Госдуме выступили с предложением ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19. Копия письма депутата Василия Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

«Прошу оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в обращении.

Такие пособия могут стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации, уверен парламентарий.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

За последние сутки в России было выявлено 24 633 новых случая коронавируса, из них наибольшее число — в Москве (4007), Московской области (2504) и Санкт-Петербурге (1938). За это время выздоровели 18 764 человека, скончались 719 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 5 982 766 случаев COVID-19, выздоровели 5 359 995 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 149 138 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 159,5 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются почти 1,2 млн человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что в Москве за прошедшие сутки были госпитализированы 1239 человек с COVID-19, 103 пациента скончались.

«На ИВЛ находятся 582 человека», — говорится в сообщении.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти регионов ищут золотую середину в вопросе иммунизации населения от коронавирусной инфекции, а основным приоритетом является обеспечение здоровья и жизни людей.

«Руководители регионов всё время принимают решения с учётом в первую очередь обеспечения здоровья и жизни людей, это основной приоритет. Также, разумеется, решения принимаются и с учётом поддержания жизнеспособности экономики и различных отраслей экономики опять же исходя прежде всего из интересов людей. Поэтому каждый раз это попытки нахождения золотой середины», — приводит ТАСС слова Пескова.