Эксперт призвал вакцинировать 80% населения для борьбы с штаммом «дельта»
«Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта «дельта» надо привить больше 80% населения», — цитирует газета «Известия» Нетёсова.
По его словам, в России вакцинированы одним компонентом вакцины примерно 20% населения.
Он отметил, что штамм «дельта» быстрее размножается в организме заболевших.
Ранее стало известно, что штамм коронавируса «дельта» способен заразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции.