Эксперт призвал вакцинировать 80% населения для борьбы с штаммом «дельта»

Для того чтобы остановить эпидемию коронавируса, в частности штамм «дельта», необходимо привить 80% населения, заявил член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов.

«Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта «дельта» надо привить больше 80% населения», — цитирует газета «Известия» Нетёсова.

По его словам, в России вакцинированы одним компонентом вакцины примерно 20% населения.

Он отметил, что штамм «дельта» быстрее размножается в организме заболевших.

Ранее стало известно, что штамм коронавируса «дельта» способен заразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции.