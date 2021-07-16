В Роспотребнадзоре рассказали о заразности штамма коронавируса «дельта»

Штамм коронавируса «дельта» способен заразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Вариант «дельта» (по сравнению с обычным штаммом. — RT) в три раза способен большее количество людей заражать», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Горелов уточнил, что уханьский штамм коронавируса в среднем способен вызвать заболевание COVID-19 у двух человек, тогда как у варианта «дельта» это число увеличивается втрое.

Ранее Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, заявил об угрозе появления более опасных штаммов коронавирусной инфекции.