В Роспотребнадзоре рассказали о заразности штамма коронавируса «дельта»
- РИА Новости
«Вариант «дельта» (по сравнению с обычным штаммом. — RT) в три раза способен большее количество людей заражать», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Горелов уточнил, что уханьский штамм коронавируса в среднем способен вызвать заболевание COVID-19 у двух человек, тогда как у варианта «дельта» это число увеличивается втрое.
Ранее Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, заявил об угрозе появления более опасных штаммов коронавирусной инфекции.