В Роспотребнадзоре рассказали о заразности штамма коронавируса «дельта»

Короткая ссылка
Штамм коронавируса «дельта» способен заразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В Роспотребнадзоре рассказали о заразности штамма коронавируса «дельта»
  • РИА Новости

«Вариант «дельта» (по сравнению с обычным штаммом. — RT) в три раза способен большее количество людей заражать», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Горелов уточнил, что уханьский штамм коронавируса в среднем способен вызвать заболевание COVID-19 у двух человек, тогда как у варианта «дельта» это число увеличивается втрое.

Ранее Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, заявил об угрозе появления более опасных штаммов коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить