В ВОЗ рассказали об угрозе штамма «дельта» COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм «дельта» стал основной причиной роста новых случаев COVID-19.
В ВОЗ рассказали об угрозе штамма «дельта» COVID-19
  • Reuters

Об этом он сказал, выступая на открытии заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире.

«Вариант «дельта» является одним из основных движущих элементов нынешнего роста заражений, он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтверждённых социальных мер и мер в области общественного здравоохранения», — цитирует его РИА Новости.

Гебрейесус подчеркнул, что мир «находится в начале третьей волны» пандемии.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний дали прогноз по распространению штамма «дельта» COVID-19 в ЕС.

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