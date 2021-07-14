В ВОЗ рассказали об угрозе штамма «дельта» COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм «дельта» стал основной причиной роста новых случаев COVID-19.

Об этом он сказал, выступая на открытии заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире.

«Вариант «дельта» является одним из основных движущих элементов нынешнего роста заражений, он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтверждённых социальных мер и мер в области общественного здравоохранения», — цитирует его РИА Новости.

Гебрейесус подчеркнул, что мир «находится в начале третьей волны» пандемии.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний дали прогноз по распространению штамма «дельта» COVID-19 в ЕС.