В EMA дали прогноз по распространению штамма «дельта» COVID-19 в ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний дали прогноз по распространению штамма «дельта» COVID-19 в ЕС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз EMA.

«Вариант «дельта» вызывает обеспокоенность, поскольку быстро распространяется по Европе и может стать серьёзным препятствием в усилиях по взятию пандемии под контроль. Имеющиеся данные указывают на то, что вирус на 40—60% более заразный, чем вариант «альфа», — отмечается в документе.

В EMA добавили, что также штамм «дельта» может быть связан с более высоким риском госпитализации.

«К концу августа на вариант «дельта» будет приходиться 90% случаев заражения коронавирусом в ЕС», — отметил Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний.

Ранее в ВОЗ заявили об обнаружении штамма COVID-19 «дельта» в 111 странах мира.