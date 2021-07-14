В ВОЗ заявили об обнаружении штамма COVID-19 «дельта» в 111 странах мира
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«Вариант «дельта» обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента», — приводит ТАСС заявление из еженедельного эпидемиологического бюллетеня организации.
В ВОЗ ожидают, что этот штамм инфекции станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом коронавируса в мире.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.