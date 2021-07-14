В ВОЗ заявили об обнаружении штамма COVID-19 «дельта» в 111 странах мира

Штамм «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19 был обнаружен в 111 странах мира. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Вариант «дельта» обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента», — приводит ТАСС заявление из еженедельного эпидемиологического бюллетеня организации.

В ВОЗ ожидают, что этот штамм инфекции станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом коронавируса в мире.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.