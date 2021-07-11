Микробиолог назвал защищающие от штамма «дельта» вакцины

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов объяснил, какие вакцины наиболее эффективны против коронавирусного штамма «дельта».

«По данным из Великобритании, США и других стран, мРНК и векторные вакцины, в том числе и наш «Спутник V», от него (штамма «дельта». — RT), хоть и в меньшей степени, но защищают», — рассказал Нетёсов в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что данные вакцины от исходного варианта коронавируса защищают на 95%, а от варианта «дельта» на 90%.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.