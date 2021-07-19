Эксперт рассказал о меньшем числе случаев нарушения обоняния при штамме «дельта»

Нарушение обоняния и вкуса наблюдается у меньшего числа заболевших штаммом коронавируса «дельта», сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетёсов.

«Скорее произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей [в числе заразившихся штаммом «дельта»], у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы», — заявил Нетёсов в интервью газете «Известия».

По его словам, это обусловлено тем, что у вируса изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка.

Ранее стало известно, что штамм коронавируса «дельта» способен заразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции.