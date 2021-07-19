Эксперт рассказал о меньшем числе случаев нарушения обоняния при штамме «дельта»
«Скорее произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей [в числе заразившихся штаммом «дельта»], у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы», — заявил Нетёсов в интервью газете «Известия».
По его словам, это обусловлено тем, что у вируса изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка.
Ранее стало известно, что штамм коронавируса «дельта» способен заразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции.