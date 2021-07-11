«Преодолели пиковые значения»: Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, отметив, что объём вакцинации в столице достиг 110 тыс. человек в сутки. В свою очередь в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что вакцинацию от COVID-19 в городе прошли 68 тыс. иностранцев.

Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Слава богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», — рассказал он.

При этом мэр указал, что город переживает сложные времена в связи с распространением инфекции.

Собянин также рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве. По его словам, объём вакцинации достиг 110 тыс. человек в сутки. Градоначальник уточнил, что мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тыс. человек в сутки.

«Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы первую довели до 90 тысяч (в день. — RT), вторая сегодня составляет 20-30 тысяч, а завтра она тоже будет под 80 тысяч», — отметил мэр.

По его словам, столичные власти заранее подготовились к тому, что два вектора вакцинации — первым и вторым компонентом — «сойдутся в пике», и эту нагрузку необходимо будет выдержать.

«Мы готовы к этому», — заявил Собянин.

Кроме того, он обратил внимание на интерес трудовых мигрантов к вакцинации от коронавируса.

«Мы видим большой интерес, конечно, как организаций, в которых достаточно большое количество сконцентрировано мигрантов, так и просто граждан, которые хотят индивидуально получить вакцину», — рассказал Собянин.

Он уточнил, что в самом начале в порядке тестирования вакцинация проводилась «только в организованной группе мигрантов — в Сахарове, на «Садоводе», но сейчас открыли целый ряд других пунктов, самый мощный из которых расположен в Лужниках. Ещё 25 пунктов платной прививки работают в столичных поликлиниках.

В свою очередь в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что вакцинацию от COVID-19 в городе прошли 68 тыс. иностранцев.

РИА Новости

© Александр Гальперин

В частности, в центре вакцинации в «Лужниках» прививку уже сделали 24 тыс. иностранных граждан.

«За четыре дня 24 тыс. иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причём центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно», — рассказали в оперштабе.

За последние сутки в России было выявлено 25 033 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (5410), Московской области (2511) и Санкт-Петербурге (2007).

За это время в стране выздоровели 17 382 человека с коронавирусом, скончались 749 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 5 783 333 случая COVID-19, за всё время выздоровели 5 200 219 пациентов. От осложнений на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 143 002 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 155,5 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2.

Накануне Сергей Собянин также отметил, что введение в Москве QR-кодов для вакцинированных от коронавируса даёт свои результаты. По его словам, граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов.

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Напомним, с 28 июня в Москве посещать заведения общепита могут только те, кто продемонстрирует QR-код, свидетельствующий, что гражданин сделал прививку от коронавируса (оба компонента), переболел COVID-19 за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест не старше трёх дней. При этом обслуживание посетителей летних веранд без предъявления QR-кодов разрешено до 1 августа.

Тем временем в мэрии Москвы сообщили, что в столице уже закончилась вакцина «КовиВак», вновь поступившая в павильоны «Здоровая Москва» 10 июля.

«Вакцины «КовиВак» нет в наличии», — сообщается на сайте мэра.

На данный момент ожидается поставка препарата от российского Минздрава.

Напомним, накануне утром препарат был доставлен в 14 павильонов «Здоровая Москва». В мэрии уточняли, что количество вакцины в каждом пункте ограничено — не более 850 доз.

Кроме того, 10 июля правительство выделило ещё более 2,4 млрд рублей, которые будут направлены регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Средства направят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек, уточнили в кабмине.

«Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — напомнили в правительстве.