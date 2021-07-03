«Хорошие обороты»: Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве

Уже более 2,7 млн человек сделали хотя бы первую прививку от COVID-19 в Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ежедневно защиту от коронавируса получают 60—70 тыс. человек, а вскоре город планирует увеличить объём вакцинации иностранных работников до 20 тыс. в сутки. Собянин также рассказал, что для упрощения процедуры получения QR-кода власти Москвы приняли решение рассылать смс-сообщения об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный код. Кроме того, мэр отметил, что первые 100 предприятий, организаций и ИП, которые выполнят требование о полной вакцинации 60% сотрудников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев (но не более 5 млн рублей).

Общее число сделавших хотя бы первую прививку от коронавируса в Москве превысило 2,7 млн. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, поблагодаривший горожан за ответственное отношение к здоровью — как своему, так и окружающих.

«Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил... Ежедневно защиту от вируса получают 60—70 тыс. человек», — отметил он.

По словам Собянина, в дальнейшем эти объёмы планируется наращивать, в том числе за счёт вакцинации иностранных работников. «Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тыс. человек в сутки», — заявил градоначальник.

Он также рассказал о системе QR-кодов, которая начала действовать в Москве с 28 июня. Собянин уточнил, что цифровые сертификаты о наличии защиты от COVID-19 уже получили миллионы москвичей и гостей столицы.

Для упрощения процедуры получения кода власти Москвы приняли решение рассылать смс-сообщения об отрицательном результате ПЦР-тестов, в которых также будет ссылка на код, рассказал мэр города.

«Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнём рассылку смс об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки смс с QR-кодами и после завершения вакцинации», — подчеркнул он.

На фоне сложной ситуации с распространением коронавируса в столице действуют ограничения. С начала недели в Москве посещать заведения общественного питания могут только вакцинированные граждане, а также те, кто переболел COVID-19 в последние полгода, и люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтвердить это можно только специальным QR-кодом, получить который необходимо с использованием электронной медкарты Москвы, портала mos.ru, а также ресурса «ЕМИАС.ИНФО».

Кроме того, столичные власти решили поощрить организации, в которых активно идёт процесс иммунизации сотрудников. Собянин рассказал, что о вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 городских предприятий.

«Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы... первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей», — сообщил мэр.

Кроме того, кафе и рестораны, чётко соблюдающие правила по использованию QR-кодов, по итогам III квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. Собянин выразил надежду, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от коронавируса. О подробных условиях акций поддержки в мэрии обещали объявить в ближайшее время.

«Надеюсь, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет 3 млн. Это значит, мы сделаем ещё один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики», — подчеркнул он.

Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что провели проверки 23 рынков в столице на предмет соблюдения требований, по результатам которых был выявлен ряд недочётов: «С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало семь розничных рынков».

В частности, не соблюдались следующие меры: не был обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции, ношением масок и перчаток, не проводилась термометрия посетителей. Продавцы также работали со спущенной на подбородок маской, без перчаток, с нарушением требований использования средств индивидуальной защиты. По фактам выявленных нарушений были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

В Роспотребнадзоре напомнили, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, а лучшей защитой от COVID-19 является вакцинация.

«Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, в торговых центрах, в павильонах «Здоровая Москва» и других общественных местах на безвозмездной основе», — подчеркнули в ведомстве.