Власти Москвы начнут рассылать ссылки на QR-код через смс
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«Заработала и система оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города», — говорится на его сайте.
Собянин отметил, что для упрощённого получения QR-кодов власти начнут рассылку смс-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.
«А в дальнейшем отработаем технологию рассылки смс с QR-кодами и после завершения вакцинации», — добавил он.
Также Собянин рассказал, что общее число сделавших первую прививку от коронавируса в Москве превысило 2,7 млн, а ежедневно вакцину получают 60—70 тыс. человек.