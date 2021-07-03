Власти Москвы начнут рассылать ссылки на QR-код через смс

Цифровые сертификаты о наличии защиты от коронавирусной инфекции получили миллионы москвичей и гостей столицы, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Заработала и система оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города», — говорится на его сайте.

Собянин отметил, что для упрощённого получения QR-кодов власти начнут рассылку смс-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

«А в дальнейшем отработаем технологию рассылки смс с QR-кодами и после завершения вакцинации», — добавил он.

Также Собянин рассказал, что общее число сделавших первую прививку от коронавируса в Москве превысило 2,7 млн, а ежедневно вакцину получают 60—70 тыс. человек.