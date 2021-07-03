Число сделавших первую прививку от COVID-19 москвичей превысило 2,7 млн

Общее число сделавших первую прививку от коронавируса в Москве превысило 2,7 млн, ежедневно защиту от вируса получают 60—70 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил надежду, что на следующей неделе число москвичей, сделавших первый укол, достигнет 3 млн.

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«Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил», — написал он на своём сайте. Власти намерены наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счёт вакцинации иностранных работников, отметил он. «Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тыс. человек в сутки», — подчеркнул Собянин. Ранее мэр Москвы утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита.