Число сделавших первую прививку от COVID-19 москвичей превысило 2,7 млн

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Общее число сделавших первую прививку от коронавируса в Москве превысило 2,7 млн, ежедневно защиту от вируса получают 60—70 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил надежду, что на следующей неделе число москвичей, сделавших первый укол, достигнет 3 млн.
Число сделавших первую прививку от COVID-19 москвичей превысило 2,7 млн
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил», — написал он на своём сайте.

Власти намерены наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счёт вакцинации иностранных работников, отметил он.

«Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тыс. человек в сутки», — подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита.

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