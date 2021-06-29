Собянин утвердил пакет дополнительных мер поддержки предприятий общепита

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что «в целях смягчения последствий введённых ограничений правительством Москвы утверждён пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания».

Так, предприятия общепита получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города Москвы. Сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года.

В пресс-службе сообщили, что «предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу».

«Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей, которую получатель может израсходовать на одну или несколько целей: приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. рублей) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тыс. рублей на одного сотрудника)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что получатели субсидии обязаны выполнять требование главного государственного санитарного врача по Москве по проведению вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные указом мэра города.

«Также предприятия общепита, не относящиеся к субъектам МСП, но имеющие годовую выручку не более 2 млрд рублей, зарегистрированные в Москве, смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер конечной ставки для заёмщика составит 6%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит 4%. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей. Срок субсидирования процентной ставки — 12 месяцев», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 6209 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.