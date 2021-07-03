Роспотребнадзор рассказал о проверке розничных рынков в Москве
- РИА Новости
«Специалистами... с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушения по мерам профилактики коронавируса зафиксированы на семи предприятиях.
В частности, на рынках не обеспечили социальную дистанцию, вакцинацию персонала и контроль за ношением масок и перчаток.
В июне столичный Роспотребнадзор сообщил, что в ходе проверки нарушения противоэпидемических правил обнаружили в 16 из 43 предприятий общественного питания.