Роспотребнадзор рассказал о проверке розничных рынков в Москве

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В ходе проверки 23 розничных рынков в Москве нарушения противоэпидемических правил найдены на семи предприятиях. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор рассказал о проверке розничных рынков в Москве
  • РИА Новости

«Специалистами... с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения по мерам профилактики коронавируса зафиксированы на семи предприятиях.

В частности, на рынках не обеспечили социальную дистанцию, вакцинацию персонала и контроль за ношением масок и перчаток.

В июне столичный Роспотребнадзор сообщил, что в ходе проверки нарушения противоэпидемических правил обнаружили в 16 из 43 предприятий общественного питания.

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