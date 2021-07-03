В Москве поощрят грантами первые 100 предприятий, которые вакцинируют работников

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О вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса 60% работников уже отчитались более 1500 московских предприятий, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, первые 100 предприятий, организаций и предпринимателей, которые полностью завершат вакцинацию 60% персонала, получат гранты.
В Москве поощрят грантами первые 100 предприятий, которые вакцинируют работников
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей», — сообщил Собянин на своём сайте.

Рестораны и кафе, чётко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период, добавил мэр.

Он выразил надежду, что часть этих средств направят на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19.

Также Собянин рассказал, что общее число сделавших первую прививку от коронавируса в Москве превысило 2,7 млн, а ежедневно вакцину получают 60—70 тыс. человек.

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