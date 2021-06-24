Не является противопоказанием: оперштаб Москвы разъяснил условия вакцинации от COVID-19 при наличии антител

Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, сообщает столичный оперштаб. Кроме того, управление Роспотребнадзора по Москве обязало привить 60% занятых в сфере доставки товаров и продуктов. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об увеличении в регионах России интенсивности прививочной кампании.

Наличие высокого уровня антител к коронавирусной инфекции не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», — приводит текст сообщения РИА Новости.

При этом в оперштабе не рекомендовали москвичам проходить тест на антитела перед прививкой.

Вдобавок столичным работодателям напомнили об обязанности обеспечить вакцинацию от COVID-19 сотрудников в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве, то есть не менее 60% сотрудников к 15 июля должны привиться первым компонентом вакцин, а к 15 августа — вторым.

При этом работников, отказавшихся прививаться без соответствующих медицинских противопоказаний, обязаны отстранить от работы. Напомним, ранее в Москве обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг.

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — подчеркнули в оперштабе.

Во время отстранения работнику не будет начисляться заработная плата, также этот период не будет включаться в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

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Наряду с этим московское управление Роспотребнадзора обязало вакцинировать не менее 60% сотрудников служб доставки.

Помимо этого, столичные власти призвали горожан, переболевших коронавирусом и вакцинированных, стать донорами плазмы для лечения пациентов в стационарах.

«Сначала потенциального донора проверят на наличие антител, достаточных для клинического использования, он пройдёт необходимое для любого донора обследование, и после, если результаты будут успешными, его пригласят на плазмодачу в один из пунктов», — пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Статистика COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», сообщила об увеличении темпов вакцинации от коронавируса в России.

«На сегодняшний день интенсивность вакцинной кампании приобретает очень чёткие и прогрессирующие формы по количеству, в субъектах увеличивается потребность в вакцинации», — сказала она.

Попова выразила уверенность, что в скором времени в стране удастся «обеспечить популяционный поствакцинальный иммунитет».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном числе горожан, записавшихся на вакцинацию от COVID-19, — около 60 тыс. человек за сутки. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России первым компонентом вакцин привились 20,7 млн человек, полный курс вакцинации прошли 16,7 млн россиян.

РИА Новости

© Евгений Биятов

За последние сутки в России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 182. По числу выявленных случаев лидируют Москва (8598), Московская область (2308) и Санкт-Петербург (1143).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 388 695 случаев заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 13 505 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 4 915 615. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 568 пациентов. Всего в стране на фоне последствий коронавирусной инфекции умерли 131 463 человека.

Власти Санкт-Петербурга допускают возможность того, что в городе появятся зоны, свободные от коронавирусной инфекции, куда можно будет попасть только при наличии антител к COVID-19, сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил первый заместитель горкомитета по здравоохранению Андрей Сарана.

В свою очередь, начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике Петербурга Анна Сильницкая добавила, что у предпринимателей города есть интерес к появлению «бесковидных» территорий, особенно в сферах, считающихся пострадавшими от пандемии COVID-19.

«Такие инициативы к нам поступают, мы это обсуждаем, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаём, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти», — заявила она.

Напомним, что в Москве и Подмосковье с 28 июня посещать кафе, рестораны, а также ряд других общественных мест можно будет только при наличии QR-кодов для тех, у кого есть защита от COVID-19, — прошедших вакцинацию, переболевших за последние полгода или имеющих ПЦР-тест не старше трёх дней.

Вдобавок министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова допустила, что если эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшится, то проезд на общественном транспорте в регионе также станет доступным только по QR-коду.