«Если не достигнем ожидаемого эффекта»: в Подмосковье не исключают допуска в общественный транспорт по QR-коду

23 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал указ о расширении действующих в регионе ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Изменения затронут, в частности, работу кафе и ресторанов, проведение спортивных мероприятий, использование объектов городской инфраструктуры. В то же время в Минздраве Подмосковья допустили введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте в случае, если ситуация с распространением коронавируса в регионе не улучшится после ужесточения ограничительных мер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление об ужесточении в регионе ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. Документ размещён на портале областного правительства. Информация об изменении действующих ограничений также опубликована в Telegram-канале главы региона.

Согласно постановлению, с 24 июня в области проведение спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и иных, подобных мероприятий в зданиях с очным присутствием зрителей возможно только при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам и при условии обеспечения соблюдения между зрителями социальной дистанции 1,5 метра.

Аналогичные мероприятия на открытом воздухе возможны также по билетам, с соблюдением социальной дистанции и при количестве зрителей не более 500 человек.

Помимо этого, будет приостановлена работа фуд-кортов, за исключением доставки или обслуживания навынос. Обслуживать посетителей на летних верандах можно будет только при соблюдении следующего условия: на площади 3 кв. м может находиться только один человек.

При этом с 28 июня данное ограничение не распространяется на лиц, прошедших вакцинацию либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

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В области временно запрещается проведение с 23:00 до 6:00 зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, кальянных.

Заселение в гостиницы сроком более чем на трое суток допускается только при наличии сертификата о прохождении вакцинации, отрицательного ПЦР-теста либо подтверждения о перенесённом заболевании COVID-19.

Также будет приостановлена работа детских игровых комнат, аттракционов и зоопарков. Запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и иными, подобными объектами.

С 28 июня в Московской области вход в ночные клубы, бары, кафе, рестораны и ещё ряд общественных мест будет осуществляться по QR-кодам. С 15 июля работать в такси смогут только водители, прошедшие вакцинацию.

При этом министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что новые ограничения не распространяются на граждан, не достигших 18-летнего возраста. Вместе с тем она допустила, что, если эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшится, власти могут сделать проезд на общественном транспорте доступным также только по QR-коду.

«Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», — приводит её слова РИА Новости.

Об ужесточении ограничительных мер из-за ухудшения ситуации с коронавирусом сообщили и власти Бурятии. В регионе с 27 июня по 11 июля вводится режим нерабочих дней.

«На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ», — сообщили в местном оперштабе.

Ситуация с COVID-19 в Москве

В столице с 28 июня кафе и рестораны можно будет посещать также по QR-кодам. Доступ в них будет открыт тем, у кого есть защита от COVID-19, — прошедшим вакцинацию, переболевшим за последние полгода или имеющим ПЦР-тест не старше трёх дней.

В ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что медицинская система столицы работает почти на полную мощность.

«За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости — это 53 тыс., такого объёма выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения», — рассказал он.

Также по теме «Решения, необходимые для сохранения жизни людей»: в Москве посещать общепит смогут только имеющие защиту от COVID-19 С 28 июня заведения общепита в Москве смогут посещать только вакцинированные граждане, а также переболевшие в последние полгода и люди...

Госпитализация в городе, по его словам, также приблизилась к максимальным показателям — 12 тыс. за неделю. Кроме того, последние два дня в Москве фиксируется «рекордное количество суточной смертности», рассказал Собянин.

«Мы провели анализ, секвенирование тех штаммов, которые сегодня доминируют, — по Москве около 90% всех заболевших болеют новой ковидной мутацией — индийским штаммом, так называемой «дельтой». В разных регионах она по-разному, в Москве она практически подавила все остальные, другие штаммы», — отметил мэр.

Проникновение данного штамма — более агрессивного и требующего от граждан большего минимального уровня иммунитета — началось ещё в апреле, сказал Собянин.

Он отметил, что медицинская система города справляется с нагрузкой, но подчеркнул важность ускорения темпов вакцинации для борьбы с эпидемией.

«В Москве первым компонентом привито уже больше 2 млн человек. Казалось бы, цифра большая, но из 12 млн это уже не такой большой процент, который необходим для того, чтобы защитить граждан», — пояснил он.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев COVID-19 обнаружено в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге. По её словам, среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%.

«Оба компонента получили 16,7 млн человек»

Говоря о ситуации с коронавирусом в России, Голикова сообщила, что причиной роста заболеваемости стали как несоблюдение ограничительных мер, так и мутация штаммов новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что в России на данный момент госпитализированы 130 тыс. пациентов с коронавирусом.

Самым важным методом борьбы с распространением инфекции Голикова также назвала вакцинацию и ревакцинацию переболевших и привитых граждан.

© пресс-служба правительства Московской области

«По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 млн человек, из них получили оба компонента 16,7 млн человек», — рассказала она.

В последнюю неделю темпы вакцинации в среднем по стране возросли в 1,7 раза, добавила вице-премьер.

«Ещё раз хочу отметить, что, несмотря на мутацию штаммов коронавируса, российские вакцины обеспечивают защиту от новой коронавирусной инфекции... Даже в случае болезни вакцинированных, если человек своевременно обращается к доктору при появлении только первых симптомов, болезнь протекает в лёгкой форме», — подчеркнула она.