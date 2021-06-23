Песков ответил на вопрос о возможности введения локдауна в России

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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни на федеральном уровне, ни на региональном нет планов по введению нового локдауна.
Песков ответил на вопрос о возможности введения локдауна в России
  • РИА Новости

«Здесь не важно, что мы считаем. Важно то, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион», — ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле введённые в Москве ограничения достаточными.

Он подчеркнул, что именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях.

«Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», — отметил пресс-секретарь российского президента. 

Песков добавил, что на федеральном уровне вопрос о введении локдауна также «не стоит».

23 июня в России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее в Кремле отмечали, что наблюдаются «скорее плохие тенденции» по ситуации с COVID-19 и что вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции неизбежны. 

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