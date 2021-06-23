Песков ответил на вопрос о возможности введения локдауна в России

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни на федеральном уровне, ни на региональном нет планов по введению нового локдауна.

«Здесь не важно, что мы считаем. Важно то, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион», — ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле введённые в Москве ограничения достаточными.

Он подчеркнул, что именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях.

«Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что на федеральном уровне вопрос о введении локдауна также «не стоит».

23 июня в России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее в Кремле отмечали, что наблюдаются «скорее плохие тенденции» по ситуации с COVID-19 и что вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции неизбежны.