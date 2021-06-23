Песков ответил на вопрос о возможности введения локдауна в России
- РИА Новости
«Здесь не важно, что мы считаем. Важно то, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион», — ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле введённые в Москве ограничения достаточными.
Он подчеркнул, что именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях.
«Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», — отметил пресс-секретарь российского президента.
Песков добавил, что на федеральном уровне вопрос о введении локдауна также «не стоит».
23 июня в России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее в Кремле отмечали, что наблюдаются «скорее плохие тенденции» по ситуации с COVID-19 и что вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции неизбежны.