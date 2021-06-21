«Чтобы обезопасить себя, родных, близких»: в Кремле рассказали о ревакцинации от коронавируса

Вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции неизбежны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также указал, что в настоящее время в России наблюдаются «скорее плохие тенденции» по ситуации с COVID-19. Тем временем в мэрии Москвы сообщили, что в начале июля в городе начнётся клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет.

В России наблюдается тяжёлая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», — сказал Песков.

Он также указал, что Владимир Путин на постоянной основе получает доклады о том, как развивается обстановка с COVID-19 и данные о ходе вакцинации. При этом, по его словам, позиция главы государства относительно ревакцинации «не важна — важно, что говорят производители, изобретатели и медики».

«Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин указывал на «жизненную необходимость» повторной вакцинации от COVID-19.

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 17 378 новых случаев заболевания коронавирусом, 8361 человек выздоровел, 440 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (7584), Московской области (1811) и Санкт-Петербурге (1046).

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 5 334 204 человек, из них 326 070 активных случаев. Выздоровели 4 878 333 (91,45%) человека, умер 129 801 (2,43%).

Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 145,7 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 617 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в 13 субъектах РФ сложилась «самая тяжёлая» ситуация с распространённостью коронавирусной инфекции. Речь идёт о Москве, Амурской, Московской, Кировской и Костромской областях, Хабаровском крае, Туве, Хакасии, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе и Чукотке.

«В России осталось только два региона с «зелёной» динамикой распространения COVID-19 — Ингушетия и Якутия. Но и там в ближайшее время, скорее всего, динамика распространения заболевания ускорится. Самая тяжёлая ситуация в 13 регионах России», — цитирует его РИА Новости.

Он также полагает, что пик заболеваемости коронавирусом с выходом на плато в РФ будет достигнут в течение одной-трёх недель.

«Понижение следует ожидать не ранее чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее», — пояснил Тавадян.

Ситуация в регионах

В понедельник, 21 июня, в Москве вступил в силу указ мэра Сергея Собянина о продлении дополнительных ограничительных мер, которые изначально были введены 13 июня. Так, в городе запрещена работа заведений общественного питания в фуд-кортах, детских комнат, посещение зоопарков, остановлена ночная работа кафе и ресторанов (с 23:00 до 06:00), за исключением продажи навынос и доставки. Также отменено проведение зрелищных мероприятий с численностью более 1 тыс. человек, закрыты танцполы, фан-зоны для болельщиков и другие подобные места. К тому же москвичам по-прежнему недоступны детские и спортивные площадки и другие объекты городской инфраструктуры, за исключением скамеек, при посещении парков, природных территорий.

Кроме того, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в начале июля в городе начнётся клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет.

Как следует из опроса исследовательской компании IFORS Research, 71% гендиректоров и их заместителей в субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы и Московской области заинтересованы в возможности выезда мобильных медицинских бригад для бесплатной вакцинации сотрудников на рабочем месте, передаёт ТАСС.

При этом 69% опрошенных готовы обеспечить вакцинацию не менее 60% своих сотрудников. В то же время 75% респондентов полагают, что в будущем обязательная вакцинация будет распространена на весь бизнес Московского региона.

В пятёрку самых эффективных способов мотивации работников для участия в прививочной кампании вошли: единовременное финансовое вознаграждение (41%), оплачиваемые выходные (34%), информирование о преимуществах вакцины (28%), вакцинация на рабочем месте (27%) и дополнительный день отпуска (24%).

Тем временем в Бурятии ввели ограничение на работу заведений общепита: они будут закрываться в 21:00. Тем временем от работодателей в республике потребовали перевести 30% работников предприятий на дистанционный режим, за исключением вакцинированных сотрудников.

РИА Новости

© Александр Кряжев

В Новосибирской области запретили проведение массовых мероприятий, а также проведение спортивных мероприятий со зрителями. Также в регионе продлили режим повышенной готовности до конца сентября.

«Причём с учётом того, что самый тяжёлый период может оказаться впереди — это осень, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября», — заявил губернатор Александр Травников в ходе оперативного совещания правительства Новосибирской области.

Кроме того, обязательную вакцинацию для отдельных категорий намерены ввести власти Магаданской и Мурманской областей.

В свою очередь, мэр Краснодара Евгений Первышов предупредил сотрудников городской администрации и подведомственных учреждений, что их лишат премий и надбавок, если они заболеют коронавирусом, не сделав прививку вакциной от COVID-19.

«Если будет выявлен факт заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации города Краснодара и подведомственных учреждений, если будет установлено, что этот сотрудник у нас не прививался от коронавирусной инфекции доступными вакцинами, значит, данный сотрудник будет лишён любых премий, надбавок до конца этого года — будет работать за голый оклад», — приводит его слова РИА Новости.

Новый штамм SARS-CoV-2

В штате Махараштра, расположенном в центральной части Индии, выявили по меньшей мере 20 случаев заболевания новым вариантом индийского штамма коронавирусной инфекции, получившим название «дельта плюс».

Как сообщает интернет-издание Hindustan Times, соответствующие мутации были обнаружены в четырёх районах штата. При этом в Министерстве здравоохранения Индии указали, что на данный момент этот вариант SARS-CoV-2 не квалифицируется как «вызывающий опасения».

Между тем администрация президента США Джо Байдена пригрозила Китаю изоляцией, если власти этой страны не позволят международным специалистам провести на своей территории расследование происхождения коронавируса. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Джо Байден уже провёл ряд встреч с представителями стран — союзников США, в ходе которых обсудил тему наращивания политического и дипломатического давления на КНР.

«Это ключевой элемент предпринимаемых нами усилий с целью поставить Китай перед жёстким выбором: либо они подойдут к этому ответственно и впустят следователей, чтобы они могли заняться своей работой и выяснить, откуда всё это появилось, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества», — сказал он в эфире Fox News.

Напомним, что США недовольны итогами расследования, проведённого специалистами Всемирной организации здравоохранения об источнике происхождения коронавирусной инфекции. В отчёте ВОЗ указывалось, что версия об утечке вируса из лаборатории в Ухани «крайне маловероятная».

Соединённые Штаты Америки, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, возглавляют мировой антирейтинг по числу выявленных случаев COVID-19 и количеству летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, и других сопутствующих заболеваний — 33,5 млн и 601 тыс. соответственно.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировали более 178 млн случаев коронавируса и свыше 3,8 млн летальных исходов.