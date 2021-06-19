«Мы начинаем заново проходить эту историю»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Почти у 90% новых заболевших COVID-19 в Москве выявлен индийский штамм коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Эта мутация более агрессивна и быстрее распространяется, а для борьбы с ней человеку требуется в два раза больше антител, чем в случае с исходным штаммом, подчеркнул мэр. Именно этим объясняется взрывной рост заболеваемости и увеличение госпитализаций. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации во многих регионах министр здравоохранения Михаил Мурашко в очередной раз призвал россиян принять участие в кампании по вакцинации, чтобы вместе преодолеть эпидемию.

Почти у 90% новых заболевших коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм SARS-CoV-2. Об этом Первому каналу рассказал мэр столицы Сергей Собянин: «Последние данные, которые мы получили: 89,3% заболели коронавирусом мутированным, так называемой дельтой, — это индийский штамм».

Градоначальник подчеркнул, что эта мутация вируса более агрессивная и имеет более высокую скорость распространения. При этом иммунитет к этому штамму, по имеющимся оценкам, есть всего у 25% жителей Москвы.

«Самое неприятное: для того чтобы человек противостоял (вирусу. — RT), его иммунный статус, его количество антител должно быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу. По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю. Причём с тяжёлыми последствиями», — завил он.

Мэр констатировал, что именно поэтому наблюдается взрывной рост заболеваемости и существенное увеличение числа госпитализаций.

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«Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19, и еле-еле успеваем», — рассказал градоначальник.

В интервью телеканалу «Россия 1» Собянин уточнил ситуацию с коллективным иммунитетом в городе: «У нас популяционный иммунитет так называемый, когда люди имеют какую-то защиту от вируса, был на уровне уже 60%: это и переболевшие (и тяжело, и бессимптомно), и те, которые поставили вакцину (их уже сегодня 1,5 млн)».

Мэр города пояснил, что достижение такого показателя должно было существенно замедлить эпидемию, однако ситуация изменилась.

«Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60%, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу и остаются те, у кого очень высокие титры... и их гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация», — заключил Собянин.

АГН «Москва»

© Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что для создания безопасной среды принципиально важное значение имеют соблюдение санитарно-противоэпидемических мер и вакцинация. Он призвал россиян не ждать, а обезопасить себя и близких.

«Именно формирование комплексного подхода, вовлечение всего своего круга общения в вакцинальную кампанию — это то, что создаёт круг безопасности», — подчеркнул он.

Мурашко также рассказал, что людям, привитым вакциной «Спутник V», в течение шести месяцев не нужно перепроверять наличие антител. Вакцинированный человек, подчеркнул министр, имеет хороший иммунитет к коронавирусу.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения. По его словам, особое внимание будет уделено развитию программ диспансеризации.

«Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID-19 осложняются, и надеюсь, что все россияне смогут воспользоваться этой услугой», — рассказал Мишустин.

Новые правила оказания плановой помощи в больницах Москвы

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации для защиты пациентов от COVID-19 в больницах Москвы были введены временные правила оказания плановой помощи. Как сообщил столичный Департамент здравоохранения, теперь перед госпитализацией у пациента будут проверять наличие прививки от коронавируса.

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В департаменте пояснили, что у человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья ослаблен иммунитет и для таких пациентов заболевание коронавирусом особенно опасно.

«Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения в случае занесения вируса на территорию больницы повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжёлых осложнений, вплоть до летального исхода», — говорится в сообщении.

Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи.

В департаменте также подчеркнули, что права на получение медицинской помощи ограничиваться не будут. Граждане, имеющие медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Кроме того, экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации.

На этом фоне в МВД сообщили о возбуждении 24 уголовных дел из-за изготовления и сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 — по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», одно — по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Из них три уголовных дела направлены в суд», — рассказали в министерстве.

В частности, сотрудники правоохранительных органов в Северном административном округе задержали женщину, которая за 5 тыс. рублей продавала поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Аналогичный случай был выявлен на юге-востоке столицы. Кроме того, полицейские задержали мужчину, который выполнял функции курьера и у которого были обнаружены справки о вакцинации от COVID-19 на различные имена.

Обязательная вакцинация некоторых групп граждан в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в случае необходимости обязательная вакцинация части граждан от коронавируса, действующая в Москве, может быть введена в других регионах.

«Новый инструмент... обязательная иммунизация групп риска, которая введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове. И сегодня в Туле вводится, это важно. И этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», — приводит её слова ТАСС.

РИА Новости

© Кирилл Брага

Главный санитарный врач страны напомнила, что в крупных агломерациях обстановка «крайне осложнена» и принимаются все необходимые меры для её стабилизации. Глава Роспотребнадзора высказала мнение, что появление новых штаммов коронавируса не оказывает принципиального влияния на эпидемический процесс, так как передача вируса происходит точно так же — воздушно-капельным путём.

«Способ остановить инфекцию один: нужно привиться. Поэтому я призываю сделать это как можно раньше», — отметила Попова.

Возобновление авиасообщения с рядом стран

Добавим, что федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России 18 июня принял решение о возобновлении авиационного сообщения с рядом стран. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Так, с 22 июня возобновляется авиасообщение с Турцией. Голикова уточнила, что российская инспекционная группа, в составе которой были представители Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, совершила визит в республику, чтобы оценить ситуацию в стране и готовность принимать туристов из России.

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«По заключению наших специалистов, с учётом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», — подтвердила вице-премьер.

Помимо этого, оперштаб решил возобновить авиасообщение по некоторым маршрутам с США, Италией, Кипром, Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией. По предварительным данным, восстановление полётов в эти страны произойдёт с 28 июня, уточнила Голикова.

Кроме того, Россия намерена увеличить количество рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией и Грецией: «Так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов РФ».

По словам Голиковой, рейсы могут запустить в Салоники и Ираклион, в аэропорт Араксос (Патры), а также на Родос, Корфу и Закинтос. Также может быть увеличено количество рейсов в Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Оперштаб также рекомендовал включить Китай и Лихтенштейн в список стран, граждане которых могут въезжать в Российскую Федерацию.