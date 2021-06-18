Россия и Турция восстановят авиасообщение с 22 июня

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Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Россия и Турция восстановят авиасообщение с 22 июня
  • globallookpress.com

«Было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», — сказала она во время брифинга.

Такое решение было принято по итогам заседания оперштаба «с учётом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

В конце мая Россия продлила ограничения на авиасообщение с Турцией до 21 июня.

Позднее Роспотребнадзор сообщил о начале работы в Турции экспертов по оценке эпидситуации.

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