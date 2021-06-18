Роспотребнадзор сообщил о начале работы в Турции экспертов по оценке эпидситуации

Короткая ссылка
Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор сообщил о начале работы в Турции экспертов по оценке эпидситуации
  • РИА Новости

«В первый день работы специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарно-карантинного контроля, протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организацию забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестированию в зоне прилёта, а также несколько отелей разной ценовой категории», — цитирует РИА Новости сообщение.

Как отмечается, по итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг.

Ранее Россия продлила ограничения на авиасообщение с Турцией до 21 июня.

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что к июлю у россиян появится возможность посетить республику.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить