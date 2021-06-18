Роспотребнадзор сообщил о начале работы в Турции экспертов по оценке эпидситуации
- РИА Новости
«В первый день работы специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарно-карантинного контроля, протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организацию забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестированию в зоне прилёта, а также несколько отелей разной ценовой категории», — цитирует РИА Новости сообщение.
Как отмечается, по итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг.
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