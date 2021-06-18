Роспотребнадзор сообщил о начале работы в Турции экспертов по оценке эпидситуации

Российские эксперты начали работу в Турции по оценке эпидситуации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В первый день работы специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарно-карантинного контроля, протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организацию забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестированию в зоне прилёта, а также несколько отелей разной ценовой категории», — цитирует РИА Новости сообщение.

Как отмечается, по итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг.

Ранее Россия продлила ограничения на авиасообщение с Турцией до 21 июня.

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что к июлю у россиян появится возможность посетить республику.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию.