Россия продлевает ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — заявили в штабе.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отменил большинство рейсов в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух полётов в неделю в Стамбул.
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. Российская делегация поедет в страну для оценки обстановки.