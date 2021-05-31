Россия продлевает ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщили, что Россия продлевает ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня.

Об этом информирует РИА Новости.

«С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — заявили в штабе.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отменил большинство рейсов в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух полётов в неделю в Стамбул.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. Российская делегация поедет в страну для оценки обстановки.