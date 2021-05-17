Делегация России поедет в Турцию для оценки перспектив возврата авиасообщения

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Российская делегация поедет в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.
Делегация России поедет в Турцию для оценки перспектив возврата авиасообщения
  • РИА Новости

«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества», — приводит РИА Новости сообщение секретариата вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Уточняется, что в рамках визита делегация осмотрит туробъекты на предмет принятых мер безопасности. 

Также вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что страна готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19.

Кроме того, глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что ведомство готово направить своих представителей в Турцию в составе российской делегации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении сообщил, что самый сложный период пандемии в стране завершился.

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