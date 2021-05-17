Эрдоган заявил о завершении самого сложного периода пандемии в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении заявил, что самый сложный период пандемии в стране завершился.
Эрдоган заявил о завершении самого сложного периода пандемии в Турции
  • Reuters

«Мы знаем, что у всех терпение на исходе. Благодаря принятым мерам и локдауну пандемия снова под контролем. Мы преодолели самый сложный период, и надеюсь, больше не придётся вводить такие строгие меры. Но это будет зависеть от нас — ни в коем случае нельзя пренебрегать мерами безопасности», — приводит РИА Новости заявление Эрдогана.

По его словам, новое смягчение ограничений последует с 1 июня, в ближайшее время будут обнародованы подробности.

14 мая Эрдоган сообщил, что страна с 17 мая приступает к процессу нормализации после введённого локдауна в рамках борьбы с коронавирусом.

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