В «Аэрофлоте» сообщили о ситуации с рейсами авиакомпании в Турцию

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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила большинство рейсов в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух полётов в неделю в Стамбул. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика Михаила Демина.
В «Аэрофлоте» сообщили о ситуации с рейсами авиакомпании в Турцию
  • © Jochen Tack
  • globallookpress.com

«Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», — заявил он.

По словам представителя «Аэрофлота», в случае появления новых решений в авиакомпании готовы пересмотреть расписание, а при необходимости увеличить количество рейсов и открыть продажи билетов на них. 

Ранее в оперштабе не подтвердили информацию СМИ о том, что ограничение авиасообщения между Россией и Турцией было продлено до 30 июня.

В апреле российский вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом.

Информагентство URA.RU сообщало, что в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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