В «Аэрофлоте» сообщили о ситуации с рейсами авиакомпании в Турцию
- © Jochen Tack
- globallookpress.com
«Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», — заявил он.
По словам представителя «Аэрофлота», в случае появления новых решений в авиакомпании готовы пересмотреть расписание, а при необходимости увеличить количество рейсов и открыть продажи билетов на них.
Ранее в оперштабе не подтвердили информацию СМИ о том, что ограничение авиасообщения между Россией и Турцией было продлено до 30 июня.
В апреле российский вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом.
Информагентство URA.RU сообщало, что в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.