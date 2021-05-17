В «Аэрофлоте» сообщили о ситуации с рейсами авиакомпании в Турцию

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила большинство рейсов в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух полётов в неделю в Стамбул. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика Михаила Демина.

«Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», — заявил он.

По словам представителя «Аэрофлота», в случае появления новых решений в авиакомпании готовы пересмотреть расписание, а при необходимости увеличить количество рейсов и открыть продажи билетов на них.

Ранее в оперштабе не подтвердили информацию СМИ о том, что ограничение авиасообщения между Россией и Турцией было продлено до 30 июня.

В апреле российский вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом.

Информагентство URA.RU сообщало, что в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.