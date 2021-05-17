Оперштаб сообщил об отсутствии нового решения о приостановке полётов с Турцией

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что не подтверждает информацию о том, что ограничение авиасообщения между Россией и Турцией было продлено до 30 июня.

«Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить ситуацию и перспективы возобновления авиасообщения.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что самый сложный период пандемии в стране завершился.

В апреле российский вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом.

Также специалист по пропаганде донорства Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в ходе эфира ФАН оценил эффективность лечения коронавирусной инфекции плазмой крови с антителами.