Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня

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RT
Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова.
Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня
  • РИА Новости

Заявление Голиковой приводит РИА Новости.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года по 1 июня сего года», — сообщила вице-премьер.

Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию на этот период.

По словам вице-премьера, российские власти будут внимательно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Турции и оперативно на неё реагировать.

Голикова уточнила, что исключения будут сделаны для участия акционерного общества «Концерн «Титан-2» в строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции, для вывоза россиян, находящихся на отдыхе в этой стране. Также будет сохранено на взаимной основе выполнение двух рейсов в неделю сообщением Москва — Стамбул, Стамбул — Москва.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции. По её словам, в этой стране фиксируется резкое осложнение эпидемиологической ситуации.

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