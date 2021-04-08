Попова: больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Турции.

«В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост», — сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Как пишет РИА Новости, она отметила, что ситуация осложняется «очень и очень быстро».

По её словам, значимое количество завезённых штаммов мутировавшего коронавируса приходится на Турцию.

Ранее Попова заявила, что в Турции фиксируется резкое осложнение эпидемиологической ситуации. По её словам, это похоже на распространение коронавируса в Великобритании в конце 2020 года, когда ряду стран приходилось приостанавливать авиасообщение.