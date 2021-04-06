Попова заявила о сложной эпидемиологической ситуации в Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции фиксируется резкое осложнение эпидемиологической ситуации. Об этом она сообщила на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

«В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации, с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции более чем на 40%, то есть достаточно интенсивный, взрывной рост», — сказала она.

По её словам, ситуация в Турции похожа на распространение коронавируса в Великобритании в конце 2020 года, когда ряду стран приходилось приостанавливать авиасообщение.

Она отметила, что Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

4 апреля сообщалось, что за сутки в Турции было выявлено 44 576 случаев коронавируса.