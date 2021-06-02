В Ростуризме надеются на открытие Турции к июлю
- Reuters
«Мы надеемся, что... хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — цитирует ТАСС Догузову.
Она отметила, что популярными направлениями для путешествий у россиян также считаются Греция, Абхазия, Хорватия, Египет.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал в беседе с RT о популярности турецких курортов среди российских туристов.
В Союзе туристических агентств также рассказали в беседе с URA.RU о возможной альтернативе Турции.