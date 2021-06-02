В АТОР прокомментировали ситуацию с отдыхом в Турции

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал в беседе с RT о популярности турецких курортов среди российских туристов.

По словам Горина, сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, когда все популярные массовые направления либо ещё закрыты, либо временно ограничены.

«Турция традиционно является самым популярным направлением для выездного туризма. Ранее до 50% туристов, планирующих поездки за рубеж, выбирали именно Турцию. С учётом того что с 15 апреля по 21 июня Турция временно ограничена для туристических поездок, действительно, цифра, которую сегодня озвучивала Зарина Догузова, такова. Это около 1 млн туристов, которые в том числе уже проплатили не менее 30 млрд рублей. По данным опроса, который был в апреле — мае (мы ещё не знаем по июню), — 60—65% туристов не аннулируют поездки в Турцию, а переносят их на другие, более поздние даты. 18% выбирают другие зарубежные направления, 15% выбирают отдых в России», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что аналитики зафиксировали рост объёмов поиска авиабилетов в Марокко и Австрию.