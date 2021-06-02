В АТОР прокомментировали ситуацию с отдыхом в Турции

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал в беседе с RT о популярности турецких курортов среди российских туристов.
В АТОР прокомментировали ситуацию с отдыхом в Турции
  • Pixabay

По словам Горина, сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, когда все популярные массовые направления либо ещё закрыты, либо временно ограничены.

«Турция традиционно является самым популярным направлением для выездного туризма. Ранее до 50% туристов, планирующих поездки за рубеж, выбирали именно Турцию. С учётом того что с 15 апреля по 21 июня Турция временно ограничена для туристических поездок, действительно, цифра, которую сегодня озвучивала Зарина Догузова, такова. Это около 1 млн туристов, которые в том числе уже проплатили не менее 30 млрд рублей. По данным опроса, который был в апреле — мае (мы ещё не знаем по июню), — 60—65% туристов не аннулируют поездки в Турцию, а переносят их на другие, более поздние даты. 18% выбирают другие зарубежные направления, 15% выбирают отдых в России», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что аналитики зафиксировали рост объёмов поиска авиабилетов в Марокко и Австрию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить