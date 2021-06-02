Аналитики зафиксировали рост поиска авиабилетов в Марокко и Австрию

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Александра Самсоненко
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру зафиксировал рост поиска авиабилетов в страны, с которыми Россия возобновляет авиасообщение с 10 июня. Данные есть в распоряжении RT.
Аналитики зафиксировали рост поиска авиабилетов в Марокко и Австрию
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«1 июня был зафиксирован рост поиска авиабилетов в Марокко и Австрию — в 2,3 раза, в Хорватию — в три раза, в Венгрию — в 4,5 раза, в Ливан, Люксембург и на Маврикий — в семь-восемь раз», — говорится в сообщении сервиса.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщили, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.

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