Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с восьмью странами

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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщили, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.
Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с восьмью странами
  • Reuters

«Оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва — Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва — Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва — Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва — Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва — Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва — Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва — Загреб два раза в неделю)», — приводит ТАСС сообщение штаба.

Также, с 10 июня планируется возобновить чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Кроме этого, стало известно, что Россия продлевает ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня.

Ранее глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должен принять оперативный штаб России.

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