В АТОР прокомментировали возможность полного возобновления авиасообщения с Грецией

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должен принять оперативный штаб России.

В настоящее время между двумя странами еженедельно осуществляется только четыре рейса, рассказал он в беседе с телеканалом «360».

«Четыре рейса в неделю — это очень мало. До пандемии за год Грецию посещали около 1 млн туристов из России. Сейчас ведутся на межгосударственном уровне консультации. Была встреча глав МИД. Но окончательно этот вопрос в компетенции оперативного штаба и его руководителя Татьяны Голиковой», — пояснил Горин.

Он отметил, что в настоящее время россиянам доступны только Афины и Салоники. Для восстановления туристического потока нужны прямые рейсы на Крит, Родос, Корфу и в другие курортные места.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с Турцией.