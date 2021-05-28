В АТОР прокомментировали возможность полного возобновления авиасообщения с Грецией

Короткая ссылка
Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должен принять оперативный штаб России.
В АТОР прокомментировали возможность полного возобновления авиасообщения с Грецией
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В настоящее время между двумя странами еженедельно осуществляется только четыре рейса, рассказал он в беседе с телеканалом «360».

«Четыре рейса в неделю — это очень мало. До пандемии за год Грецию посещали около 1 млн туристов из России. Сейчас ведутся на межгосударственном уровне консультации. Была встреча глав МИД. Но окончательно этот вопрос в компетенции оперативного штаба и его руководителя Татьяны Голиковой», — пояснил Горин.

Он отметил, что в настоящее время россиянам доступны только Афины и Салоники. Для восстановления туристического потока нужны прямые рейсы на Крит, Родос, Корфу и в другие курортные места.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с Турцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить