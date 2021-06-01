В Альянсе туристических агентств прокомментировали возобновление авиасообщения с рядом стран

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала возобновление авиасообщения с рядом стран.
В Альянсе туристических агентств прокомментировали возобновление авиасообщения с рядом стран
  • РИА Новости

«Мы воспринимаем эту новость как то, что постепенно мы начинаем открывать мир», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, с учётом долгов туристической отрасли перед туристами помогут открытие авиасообщения с Турцией и прямое авиасообщение с курортами Египта, то есть чартерные рейсы.

Со своей стороны, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с НСН выразил мнение, что наиболее востребованными из открывающихся направлений будут Греция и Хорватия.

«На Маврикий раньше частенько летали туристы, однако туда сейчас запрещён въезд для россиян с туристическими целями. Из тех стран, авиаперелёты в которые из России возобновляются с 10 июня, большинство закрыты — это и Австрия, и Германия», — сказал он.

По его словам, Великобритания находится на самоизоляции и туда тоже вряд ли кто-то поедет.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщили, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.

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