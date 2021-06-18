Экстренную медпомощь в Москве продолжат оказывать всем пациентам

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В Москве экстренную медицинскую помощь будут оказывать всем пациентам независимо от наличия у них антител к коронавирусу и прохождения вакцинации.
Экстренную медпомощь в Москве продолжат оказывать всем пациентам
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом информирует Департамент здравоохранения столицы.

«Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что всю экстренную медпомощь оказывают как пациентам, не болеющим коронавирусной инфекцией, так и «пациентам с уже подтверждённым диагнозом в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах».

Ранее сообщалось, что в Москве ввели временные правила оказания плановой помощи, у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией.

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