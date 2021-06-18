В Москве возбудили 24 дела из-за продажи поддельных сертификатов о вакцинации
- РИА Новости
Как сообщили в МВД, 23 уголовных дела возбуждены по ст. 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», одно — по ст. 159 УК «Мошенничество».
«Оперативно-разыскные мероприятия направлены на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона», — пояснили в полиции.
Ранее Роскомнадзор заблокировал ряд сайтов по продаже сертификатов о вакцинации.