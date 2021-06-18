Роскомнадзор заблокировал ряд сайтов по продаже сертификатов о вакцинации

Короткая ссылка
Роскомнадзор сообщил, что заблокировал около 150 страниц в интернете, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Роскомнадзор заблокировал ряд сайтов по продаже сертификатов о вакцинации
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19», — заявили в пресс-службе. 

Отмечается, что всего с начала 2020 года было удалено или заблокировано более 1 тыс. недостоверных материалов о коронавирусе.

Ранее Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять все ограничения на видеоролик о дискриминации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить