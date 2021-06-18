Роскомнадзор заблокировал ряд сайтов по продаже сертификатов о вакцинации

Роскомнадзор сообщил, что заблокировал около 150 страниц в интернете, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что всего с начала 2020 года было удалено или заблокировано более 1 тыс. недостоверных материалов о коронавирусе.

Ранее Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять все ограничения на видеоролик о дискриминации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».