«Не надо будет сдавать ПЦР-тесты»: Турция упростила порядок въезда для туристов из России

Граждане России теперь смогут представить сертификат о вакцинации от COVID-19 для въезда в Турцию, сообщили в авиакомпании Turkish Airlines. Если такого документа нет, то для доступа на территорию Турецкой Республики потребуется отрицательный ПЦР-тест (сроком не более 72 часов) или тест на антитела, сделанный не позднее чем за 48 часов. Напомним, что по решению оперштаба авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено как минимум до 22 июня. Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил возможность отмены антикоронавирусных ограничений в РФ, когда вакцинируется 60% населения страны. По его словам, на данный момент первым компонентом вакцин в России привились более 18 млн человек.

Власти Турции упростили правила въезда для туристов из России — теперь можно будет предоставить сертификат о прививке от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию Turkish Airlines.

«Прибывающим из России путешественникам не надо будет сдавать ПЦР-тесты, если они могут предоставить официальный документ о пройденной вакцинации по меньшей мере за 14 дней до въезда в Турцию или о том, что они переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев», — заявил представитель авиакомпании.

При этом, по его словам, в случае невозможности предоставить требуемые документы, будет необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в республики, или тест на антитела сроком не более 48 часов.

Вместе с тем все прибывающие в Турцию по-прежнему обязаны заполнять электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code).

«Это необходимо сделать на веб-сайте register.health.gov.tr не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код», — пояснили в Turkish Airlines.

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 продлил до 21 июня включительно запрет на авиасообщение между РФ и Турцией, который изначально вступил в силу 15 апреля.

«Третьей волны в России нет»

В России не наблюдается третьей волны распространения коронавирусной инфекции в ходе пандемии. Об этом заявил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Нет никакой третьей волны, спокойно всё. Всё равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят (из пандемии COVID-19. — RT)», — сказал Мурашко.

Министр также ответил на вопрос, можно ли будет отменить масочный режим в России, когда от COVID-19 привьётся 60% населения.

«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — пояснил он.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил о возможности изучения целесообразности отказа от масок после вакцинации «Спутником V». По его словам, нужно изучить данные о том, что люди, сделавшие оба укола препаратом, при инфицировании коронавирусом не выделяют жизнеспособный вирус.

Также накануне глава Минздрава России сообщил, что первым компонентом вакцин привились уже более 18 млн россиян. По его словам, «очень хорошо» возросла активность населения в рамках прививочной кампании. Мурашко также призвал вакцинироваться россиян, собирающихся на матчи стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу, часть которых пройдёт в том числе в Санкт-Петербурге.

«Вакцинация не является обязательной для посещения матчей. Это рекомендация, чтобы чувствовать собственную безопасность», — пояснил он.

Кроме того, министр рассказал, что на данный момент эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет более 96%.

Накануне в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили о регистрации ингаляционного препарата «Лейтрагин», предназначенного для лечения и профилактики пневмонии при заболевании коронавирусной инфекцией. Как отметила глава агентства Вероника Скворцова, на данном этапе «Лейтрагин» планируется применять в стационарных условиях, а использовать его необходимо взрослым пациентам с коронавирусом средней тяжести, у которых не подтверждена беременность.

«Препарат необходимо применять от 30 до 60 минут, максимальный курс — десять дней. Но обычно, если на ранних стадиях начинать использовать этот препарат, то выраженный положительный эффект отмечается через пять-шесть ингаляций», — рассказывала она в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова

РИА Новости

© Павел Бедняков

При этом первый заместитель главы ФМБА Татьяна Яковлева пояснила, что ингаляционный препарат направлен на лечение цитокинового шторма, который бывает при всех вирусных пневмониях, в том числе при COVID-19.

«Действие нашего лекарства направлено именно на причину, на этиологию цитокинового шторма, а существующие были направлены только на симптомы. Да, они уменьшали воздействие цитокинового шторма, замедляли его развитие. А «Лейтрагин» не допускает выработку цитокинов», — подчеркнула она.

Статистика COVID-19 в России

За минувшие сутки в России выявлено 8933 новых случая заболевания коронавирусом, 9383 человека выздоровели, 393 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Самое большое количество новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (2876), Санкт-Петербурге (841) и Московской области (770).

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 5 099 182 человек, из них активных случаев — 264,5 тыс. Выздоровели 4 711 982 человека (92,41%), умерли — 122 660 (2,41%).

Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 139,2 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, 538 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что осенью в стране следует ожидать роста заболеваемости COVID-19, если не возрастут темпы вакцинирования населения.

«Поскольку он (коронавирус. — RT) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и для всех заболеваний, которые передаются таким же путём», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что в России нет рисков всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией этим летом или предстоящей осенью.

«Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных заражённых при одинаковом количестве тестов», — заметил он.

Сирия

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад сделал прививку от коронавирусной инфекции. Сирийский лидер вакцинировался препаратом, разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, — «Спутник V», передаёт РИА Новости.

«Да, вакцинировался», — сообщил посол САР в Москве Рияд Хаддад.

Он также рассказал, что в САР поступила первая партия российской вакцины от коронавируса.

«Спутник V» уже в Сирии. Уже третий этап использования в Сирии. Первая партия использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано. Сейчас уже народ вакцинируют в Сирии», — добавил дипломат.

Напомним, что 22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение «Спутника V». При этом в марте Башар Асад и его супруга Асма болели коронавирусом.

*После публикации статьи изначальное заявление сирийского посла было изменено информагентствами. Было отмечено, что, так как Башар Асад переболел COVID-19, то у него высокие антитела. В этой связи у сирийского лидера не было «необходимости в том, чтобы вакцинироваться».