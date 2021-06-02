«Это будет грубым нарушением закона»: Матвиенко указала на невозможность введения обязательной вакцинации от COVID-19

Никакой обязательной вакцинации от COVID-19 в России быть не может, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее о нецелесообразности принуждения россиян к участию в прививочной кампании говорил Владимир Путин. В свою очередь, главный санитарный врач РФ Анна Попова отметила, что остановить распространение коронавирусной инфекции можно только за счёт вакцинации. При этом в Росздравнадзоре сообщили, что выявили очень незначительный процент нежелательных реакций от применения отечественных вакцин против COVID-19. Кроме того, Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало предназначенный для лечения и профилактики пневмонии при заболевании коронавирусной инфекцией ингаляционный препарат «Лейтрагин».

В России невозможно введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Ещё раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют. Наша задача — разъяснять людям, что эта информация не соответствует действительности», — сказала Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «нецелесообразным» введение обязательной вакцинации. По его словам, россияне должны сами осознать эту необходимость: «Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов».

В свою очередь, главный санитарный врач РФ Анна Попова в ходе заседания Совфеда призвала россиян участвовать в прививочной кампании для остановки распространения коронавирусной инфекции.

«Остановить сегодняшнее развитие вируса в целом на планете и у нас в стране мы можем только вакцинацией. Только сегодня, только сейчас нужно прийти и привиться, это обращение ко всем», — заявила она.

Препараты от COVID-19

Напомним, что в рамках массовой вакцинации от COVID-19 в России доступны вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что ведомство зарегистрировало очень незначительный процент нежелательных реакций от применения вакцин.

«Это очень здорово. Самое главное, это говорит о безопасности вакцин, и это вселяет уверенность в наших пациентов. Это очень важно», — сказала она. Её слова приводит ТАСС.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Как следует из данных, размещённых на стенде Министерства науки и высшего образования на ПМЭФ, объёмы производства вакцины «КовиВак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН, планируется «нарастить в четыре — шесть раз».

«Перспективы производства на площадке центра им. Чумакова (составляют) примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в четыре — шесть раз», — приводит текст сообщения Интерфакс.

Также на стенде указывается, что эффективность вакцины превышает 80%.

«Заключительная фаза испытаний пока не завершена», — говорится в материалах.

25 мая директор Центра Айдар Ишмухаметов отмечал, что через «неделю-другую» начнётся третья фаза испытаний «КовиВака». В исследованиях примут участие добровольцы старше 60 лет и группы людей, отягощённых разными заболеваниями: онкологическими, аутоиммунными, с хроническим обструктивным заболеванием лёгких.

Помимо этого, Минздрав России зарегистрировал ингаляционный препарат «Лейтрагин», предназначенный для лечения и профилактики пневмонии при заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

Отмечается, что «Лейтрагин» — первый представитель нового класса лекарственных средств, который нацелен на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом, предшествующим возникновению острого респираторного дистресс-синдрома, полиорганной недостаточности, а также нарушениям свёртывающих свойств крови — всё это является основными причинами смертности при COVID-19.

«Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношении респираторных вирусных инфекций, в первую очередь вызванных SARS-CoV-2. Это нам позволяет уже сейчас понять направление наших дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний», — заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Ранее сообщалось, что ФМБА за 2020 год получило десять патентов на препараты в сфере диагностики, профилактики и лечения COVID-19. в частности, на лекарственное средство «МИР-19».

Ситуация с COVID-19 в России

За прошедшие сутки в России выявлено 8832 новых случая заболевания коронавирусом, 9020 человек выздоровели, 394 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (2842), Санкт-Петербурге (828) и Московской области (761).

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 5 090 249 человек, из них активных случаев — почти 266 тыс. Выздоровели 4 702 599 (92,37%) человек, умерли — 122 267 (2,4%).

Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 138,8 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, почти 529 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Согласно исследованию «COVID-19 в мегаполисах мира», который подготовила международная компания EY к Петербургскому международному экономическому форуму, Москва успешно реализовала гибкий подход в ведении борьбы против пандемии коронавирусной инфекции.

«Москва, выбравшая стратегию гибкого подхода, а не жёсткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных показателей смертности и заболеваемости», — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Как отметила партнёр EY Ольга Архангельская, российской столице удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал.

«Снижение экономики, по предварительным оценкам, составило всего 4%. Меньший экономический спад за счёт гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (минус 3,5%) и Стокгольме (минус 2,7%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост», — пояснила она.

Reuters

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Вместе с тем глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов выразил уверенность, что в ходе третьей волны коронавируса в России не стоит ожидать введения ограничений для бизнеса. Он также добавил, что колебания темпов прироста случаев COVID-19 будут происходить, пока не сформируется коллективный иммунитет.

«Сейчас нет оснований считать, что некоторый рост заболеваемости может быть сопоставим по масштабам с первыми двумя волнами, поэтому последствия третьей и последующих волн входят в базовый сценарий нашего макропрогноза. Он не предполагает возврата ограничений для экономической активности, сопоставимых по масштабу и срокам с мерами, предпринятыми год назад», — цитирует его ТАСС.

В Пензенской области прививку от коронавируса сделали уже 134 тыс. жителей, то есть 21% от общего числа взрослого населения, сообщила врио замминистра здравоохранения региона Марина Воробьёва: «В целом у нас должно привиться 60% взрослого населения, это около 670 тыс. человек».

Ситуация с COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за неделю с 24 по 30 мая в мире было зарегистрировано 3 550 456 новых случаев заболевания COVID-19 и 78 667 летальных исходов от осложнений, вызванных инфекцией. Отмечается, что эти показатели соответственно на 15% и на 7% меньше по сравнению с предшествующей неделей (с 17 по 23 мая).

Вдобавок эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове указала, что во Всемирной организации здравоохранения выделяют четыре варианта SARS-CoV-2, вызывающих особую обеспокоенность, поскольку способны распространяться быстрее других.

«Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции. Поэтому мы просим все страны не терять бдительность», — заявила она.

Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии достигло 171,2 млн. Возглавляют антирейтинг Соединённые Штаты Америки (33,2 млн), следом за ними идут Индия (28,3 млн), Бразилия (16,6 млн) и Франция (5,7 млн).

От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более 3,5 млн человек. Наибольшее число жертв — в США (595 тыс.), Бразилии (465 тыс.) и Индии (335 тыс.).

При этом в пятницу, 4 июня, Национальное агентство Бразилии по санитарному надзору (Anvisa) повторно рассмотрит вопрос о возможности экстренного использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого, 26 апреля, бразильский регулятор не разрешил импорт российской разработки.

Помимо этого, министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский в эфире национального телевидения заявил, что в республике открылась онлайн-регистрация для желающих сделать прививку от коронавируса «Спутником V». Начало вакцинации отечественным препаратом в европейском государстве запланировано на 7 июня и будет доступно для граждан Словакии в возрасте от 18 до 60 лет.